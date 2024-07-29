Штормове попередження на Одещині завтра, 30 липня: до чого готуватись

Штормове море в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 30 липня, вздовж узбережжя Одеської області очікуються небезпечні гідрометеорологічні явища жовтого рівня. Згідно з прогнозами, можливі сильний північно-західний вітер зі швидкістю 12-14 м/с та значне хвилювання моря.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Мінна небезпека

Зазначимо, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, в жодному разі їх не можна чіпати.

Заходи безпеки

У разі оголошення штормового попередження рекомендується дотримуватись певних заходів безпеки, а саме:

Рибалкам та власникам малих плавзасобів рекомендується утриматися від виходу у відкриті води до стабілізації погодних умов.

до стабілізації погодних умов. Відпочивальникам варто уникати купання та перебування на пляжах під час шторму. Не наближатися до краю води та не залишати дітей без нагляду.

та перебування на пляжах під час шторму. Не наближатися до краю води та не залишати дітей без нагляду. Власникам будинків і бізнесів біля узбережжя потрібно перевірити і закріпити всі легкі конструкції , щоб вони не були пошкоджені сильним вітром.

, щоб вони не були пошкоджені сильним вітром. Дотримуватись інструкцій місцевих служб.

Гарячі лінії в Одеській області

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.