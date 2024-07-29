Штормове попередження на Одещині завтра, 30 липня: до чого готуватись

Небезпечна погода на Одещині — синоптики оголосили на завтра штормове попередження
Завтра, 30 липня, вздовж узбережжя Одеської області очікуються небезпечні гідрометеорологічні явища жовтого рівня. Згідно з прогнозами, можливі сильний північно-західний вітер зі швидкістю 12-14 м/с та значне хвилювання моря.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Окрім шторму та поривів вітру синоптики передають спад рівня води. Це може статись у другій половині ночі у Дніпро-Бузькому лимані. Таке явище може створити додаткові небезпеки, зокрема мінну.
Мінна небезпека
Зазначимо, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, в жодному разі їх не можна чіпати.
Заходи безпеки
У разі оголошення штормового попередження рекомендується дотримуватись певних заходів безпеки, а саме:
- Рибалкам та власникам малих плавзасобів рекомендується утриматися від виходу у відкриті води до стабілізації погодних умов.
- Відпочивальникам варто уникати купання та перебування на пляжах під час шторму. Не наближатися до краю води та не залишати дітей без нагляду.
- Власникам будинків і бізнесів біля узбережжя потрібно перевірити і закріпити всі легкі конструкції, щоб вони не були пошкоджені сильним вітром.
- Дотримуватись інструкцій місцевих служб.
Гарячі лінії в Одеській області
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
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