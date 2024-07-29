Штормовое предупреждение в Одесской области завтра, 30 июля: к чему готовиться

Опасная погода в Одесской области — синоптики объявили на завтра штормовое предупреждение
Завтра, 30 июля, по побережью Одесской области ожидаются опасные гидрометеорологические явления желтого уровня. Согласно прогнозам возможны сильный северо-западный ветер со скоростью 12-14 м/с и значительное волнение моря.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Кроме шторма и порывов ветра синоптики передают убыль уровня воды. Это может произойти во второй половине ночи в Днепро-Бугском лимане. Такое явление может создать дополнительные опасности, в частности, минную.
Минная опасность
Отметим, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. Вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать.
Меры безопасности
В случае объявления штормового предупреждения рекомендуется соблюдать определенные меры безопасности, а именно:
- Рыбакам и владельцам малых плавсредств рекомендуется воздержаться от выхода в открытые воды до стабилизации погодных условий.
- Отдыхающим следует избегать купания и пребывания на пляжах во время шторма. Не приближаться к краю воды и не оставлять детей без присмотра.
- Владельцам домов и бизнесов у побережья нужно проверить и закрепить все легкие конструкции , чтобы они не были повреждены сильным ветром.
- Следуйте инструкциям местных служб.
Горячие линии в Одесской области
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
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