Штормовое предупреждение в Одесской области завтра, 30 июля: к чему готовиться

Штормовое море в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 30 июля, по побережью Одесской области ожидаются опасные гидрометеорологические явления желтого уровня. Согласно прогнозам возможны сильный северо-западный ветер со скоростью 12-14 м/с и значительное волнение моря.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Кроме шторма и порывов ветра синоптики передают убыль уровня воды. Это может произойти во второй половине ночи в Днепро-Бугском лимане. Такое явление может создать дополнительные опасности, в частности, минную.

Минная опасность

Отметим, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. Вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать.

Меры безопасности

В случае объявления штормового предупреждения рекомендуется соблюдать определенные меры безопасности, а именно:

Рыбакам и владельцам малых плавсредств рекомендуется воздержаться от выхода в открытые воды до стабилизации погодных условий.

до стабилизации погодных условий. Отдыхающим следует избегать купания и пребывания на пляжах во время шторма. Не приближаться к краю воды и не оставлять детей без присмотра.

и пребывания на пляжах во время шторма. Не приближаться к краю воды и не оставлять детей без присмотра. Владельцам домов и бизнесов у побережья нужно проверить и закрепить все легкие конструкции , чтобы они не были повреждены сильным ветром.

, чтобы они не были повреждены сильным ветром. Следуйте инструкциям местных служб.

Горячие линии в Одесской области

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.