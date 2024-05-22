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Небезпечна погода на Одещині — у регіоні оголосили жовтий рівень

22 травня 2024 17:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Небезпечна погода на Одещині — у регіоні оголосили жовтий рівень
Вітер розвіває волосся дівчині. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Штормове попередження оголосили в Одесі на четвер, 23 травня. У місті очікуються пориви східного вітру 12-14 м/с. Окрім цього, можливі опади у вигляді дощу. Рівень небезпеки — жовтий. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Одеситів закликають  не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Мінна небезпека

Зазначимо, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека перебування в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, в жодному разі їх не можна чіпати.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, у четвер, 23 травня, на українців очікує тепла та сонячна погода. Температура повітря сягатиме +23...+28 °C. Втім, частині областей варто бути готовими до дощів.

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