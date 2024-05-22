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Опасная погода на Одесчине — в регионе объявили желтый уровень

22 мая 2024 17:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Опасная погода на Одесчине — в регионе объявили желтый уровень
Ветер развевает волосы девушке. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Штормовое предупреждение объявили в Одессе на четверг, 23 мая. В городе ожидаются порывы восточного ветра 12-14 м/с. Кроме того, возможны осадки в виде дождя. Уровень опасности — желтый.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Одесситов призывают не покидать транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Минная опасность

Отметим, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, в четверг, 23 мая, украинцев ожидает теплая и солнечная погода. Температура воздуха будет достигать +23...+28 °C. Впрочем, части областей следует быть готовыми к дождям.

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