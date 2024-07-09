Утилізація пестицидів: як в Одесі ліквідовують старі запаси СРСР

Фахівець спалює небезпечні пестициди. Фото: Новини.LIVE

Небезпечна спадщина радянського минулого — сховища з хімічними речовинами. Вони були розкидані по всій Одеській області. Але понад 30 років на їхнє існування закривали очі, а тим часом ці "бомби уповільненої дії" отруювали нашу землю та воду. Минулого року нарешті запрацювала програма з утилізації небезпечних речовин, тож наразі процес їхньої ліквідації нарешті завершено.

Журналісти Новини.LIVE побували на виробництві та дізналися, як проходить процес утилізації небезпечних речовин.

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Утилізація пестицидів

Багато років питання утилізації небезпечних хімікатів, у яких вийшов термін придатності, не порушувалося на глобальному рівні через брак коштів. Однак війна внесла свої корективи та пришвидшила цей процес. Всього на території Одеської області було розташовано 51 такий обʼєкт, а кількість відходів на них складала 458 тонн.

"Наша область перша розвʼязала питання з тривалим зберіганням з радянських часів, непридатних до повторного використання пестицидів. Залишилися вони ще з радянських часів, тому що у 80-х роках було прийнято рішення на законодавчому рівні щодо неможливості використовувати пестициди з тим складом, який запроваджувалися у ті минулі роки", — розповіла директорка департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Ірина Шатохіна.

Директорка департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Ірина Шатохіна. Фото: Новини.LIVE

Крім того, посадовиця додала, що місця, звідки ліквідували залишки пестицидів, не були до цього належним чином підготовлені. Тож при їхньому вивезенні виникли певні проблеми. У деяких випадках навіть довелося повністю зруйнувати склади, бо вони були непридатними для майбутнього використання.

"Наразі ми дуже раді, що обласна адміністрація розвʼязала це питання шляхом укладання договорів з підприємством, яке має потужності для видалення цих відходів. Ми розуміємо, що ці пестициди вже не завдають ризиків і загрози довкіллю в місцях, де вони раніше зберігалися. Тому що їх тривале зберігання може призвести і до забруднення ґрунтів підземних вод, звідки — небажаний вплив для людини і тварин", — наголосила Ірина Шатохіна.

Виробництво з ліквідації пестицидів. Фото: Новини.LIVE

Початок ліквідації

Перші питання щодо ліквідації забруднювачів порушили ще наприкінці літа минулого року. Тоді розпочалися перші процедури зі знищення та пошуку потужностей, які б займалися цим систематично. Початком ліквідації можна вважати утилізацію складу дусту неподалік Хаджибейського лиману. Там зберігалося 147 тонн шкідливих речовин.

"Наразі в області немає такої проблеми з заново утвореними складами пестицидів. Новий закон з управління відходами визначив оператора, який виробляє ці пестициди або використовує, впроваджує їх в обіг закупівлі, він вже відповідає за свій продукт і вживає всі заходи з утилізації, як передбачено законодавчо", — підсумувала пані Шатохіна.

Працівники перевіряють потужності для ліквідації. Фото: Новини.LIVE

Речовини, які зберігалися близько пів століття, вимагають досвідченого підходу. Їхня утилізація має проходити в строго встановлених нормах, щоб якнайменше вплинути на довкілля.

"Стосовно самих пестицидів ми надаємо послуги методом високотемпературного спалювання. На нашому обладнанні є дві потужні установки з пропускною потужністю: до 750 кілограмів твердої фази та до 500 літрів рідкої фази знищення", — розповів керівник підприємства "Укрекопром" Віталій Данкевич.

Керівник підприємства "Укрекопром" Віталій Данкевич. Фото: Новини.LIVE

Як збирають і знищують пестициди

Збір пестицидів — дуже складний процес. Багато років їх ніхто не підготовлював для ліквідації, і вони були "заховані" далеко під землею. Тому перед утилізацією фахівці спочатку встановлювали вид хімікату, можливість його транспортування та агрегатний стан. Після чого необхідно було все упакувати та відвезти на виробництво.

"У нас є так званий шприц — це механізм подачі відходів з печі. Спочатку відходи розміщуються в цей прилад, а потім автоматично подаються в печі, де технік-оператор, залежно від виду відходів, контролює технологічний процес спалювання", — розповів керівник виробництва компанії "Укрекопром" Олег Лазакович.

Керівник виробництва компанії "Укрекопром" Олег Лазакович. Фото: Новини.LIVE

Піч, у якій спалюють пестициди. Фото: Новини.LIVE

Усі хімікати спалюють у нових технологічних печах, які майже не викидають диму в атмосферу, а температура у них розпалюється до 1 300 градусів за Цельсієм.

"У нас є регламенти, які описують різні відходи. Тобто ми підбираємо температуру під різні види відходів, подачу повітря, розрядження. І от багато факторів на це впливають. Ми добиваємося, щоб було повне згорання, тобто утилізація відходів і мінімальний вплив як наявність диму", — підсумував Олег Лазакович.

Фахівці підготовлюють турбіну до роботи. Фото: Новини.LIVE

Одещина поступово очищується від забруднювачів. У серпні 2023 року в екологічному департаменті Одеської ОВА зазначили, що на повну ліквідацію пестицидів може знадобитися один-два роки. І вже зараз ми бачимо результат, тож у найближчому майбутньому екосистема регіону має змогу стати більш безпечною.

Нагадаємо, перший склад хімікатів вдалося ліквідувати восени минулого року. Як проходив процес та що саме знищили — читайте у матеріалі.