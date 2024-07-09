Утилизация пестицидов: как в Одессе ликвидируют старые запасы СССР

Специалист сжигает опасные пестициды. Фото: Новини.LIVE

Опасное наследие советского прошлого — хранилища с химическими веществами. Они были разбросаны по всей Одесской области. Но более 30 лет на их существование закрывали глаза, тем временем эти "бомбы замедленного действия" отравляли нашу землю и воду. В прошлом году наконец-то заработала программа по утилизации опасных веществ, поэтому процесс их ликвидации наконец-то завершен.

Журналисты Новини.LIVE побывали на производстве и узнали, как идет процесс утилизации опасных веществ.

Читайте также:

Утилизация пестицидов

Многие годы вопрос утилизации опасных химикатов, у которых истек срок годности, не поднимался на глобальном уровне из-за нехватки средств. Однако война внесла свои коррективы и ускорила этот процесс. Всего на территории Одесской области находился 51 такой объект, а количество отходов на них составляло 458 тонн.

"Наша область первая решила вопрос с длительным хранением с советских времен, непригодных к повторному использованию пестицидов. Остались они еще с советских времен, потому что в 80-х годах было принято решение на законодательном уровне относительно невозможности использовать пестициды с тем составом, который вводились в те прошлые годы", — рассказала директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОВА Ирина Шатохина.

Директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОВА Ирина Шатохина. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, чиновница добавила, что места, откуда ликвидировали остатки пестицидов, не были к этому должным образом подготовлены. Так что при их вывозе возникли определенные проблемы. В некоторых случаях даже пришлось полностью разрушить склады, потому что они были непригодны для будущего использования.

"Сейчас мы очень рады, что областная администрация решила этот вопрос путем заключения договоров с предприятием, которое имеет мощности для удаления этих отходов. Мы понимаем, что эти пестициды уже не несут риски и угрозы окружающей среде в местах, где они раньше хранились. Потому что их длительное хранение может привести и к загрязнению почв подземных вод, откуда — нежелательное влияние для человека и животных", — подчеркнула Ирина Шатохина.

Производство по ликвидации пестицидов. Фото: Новини.LIVE

Начало ликвидации

Первые вопросы по ликвидации загрязнителей подняли еще в конце лета прошлого года. Тогда начались первые процедуры по уничтожению и поиску мощностей, которые занимались этим систематически. Начало ликвидации можно считать от утилизации склада дуста неподалеку от Хаджибейского лимана. Там хранилось 147 тонн вредных веществ.

"В настоящее время в области нет такой проблемы с заново образованными складами пестицидов. Новый закон по управлению отходами определил оператора, который производит эти пестициды или использует, внедряет их в оборот закупки, он уже отвечает за свой продукт и принимает все меры по утилизации, как предусмотрено законодательно", — подытожила Шатохина.

Сотрудники проверяют мощности для ликвидации. Фото: Новини.LIVE

Вещества, хранившиеся около полувека, требуют опытного подхода. Их утилизация должна проходить в строго установленных нормах, чтобы как можно меньше влиять на окружающую среду.

"Что касается самих пестицидов, мы предоставляем услуги методом высокотемпературного сжигания. На нашем оборудовании есть две мощные установки с пропускной мощностью: до 750 килограммов твердой фазы и до 500 литров жидкой фазы уничтожения", — рассказал руководитель предприятия "Укрэкопром" Виталий Данкевич.

Руководитель предприятия "Укрэкопром" Виталий Данкевич. Фото: Новини.LIVE

Как собирают и уничтожают пестициды

Сбор пестицидов — очень сложный процесс. Многие годы их никто не готовил для ликвидации, и они были "скрыты" далеко под землей. Поэтому перед утилизацией специалисты сначала устанавливали вид химиката, возможность его транспортировки и агрегатное состояние. После этого необходимо было все упаковать и отвезти на производство.

"У нас есть так называемый шприц — это механизм подачи отходов из печи. Сначала отходы размещаются в этот прибор, а затем автоматически подаются в печи, где техник-оператор, в зависимости от вида отходов, контролирует технологический процесс сжигания", — рассказал руководитель производства компании "Укрэкопром" Олег Лазакович.

Руководитель производства компании "Укрэкопром" Олег Лазакович. Фото: Новини.LIVE

Печь, в которой сжигают пестициды. Фото: Новини.LIVE

Все химикаты сжигают в новых технологических печах, почти не выбрасывающих дым в атмосферу, а температура у них разжигается до 1 300 градусов по Цельсию.

"У нас есть регламенты, описывающие разные отходы. То есть мы подбираем температуру под разные виды отходов, подачу воздуха, разрядку. И вот многие факторы на это влияют. Мы добиваемся, чтобы было полное сгорание, то есть утилизация отходов, и минимальное влияние как наличие дыма", — подытожил Олег Лазакович.

Специалисты готовят турбину к работе. Фото: Новини.LIVE

Одесчина постепенно очищается от загрязнителей. В августе 2023 года в экологическом департаменте Одесской ОВА отметили, что для полной ликвидации пестицидов может потребоваться один-два года. И уже сейчас мы видим результат, так что в ближайшем будущем экосистема региона может стать более безопасной.

Напомним, первый склад химикатов удалось ликвидировать осенью прошлого года. Как проходил процесс и что уничтожили — читайте в материале.