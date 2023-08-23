Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 серпня

Небезпечна спека: якою буде погода в Одесі сьогодні
23 серпня 2023 06:30
Жінці погано через спеку. Фото: google
Сьогодні, 23 серпня, в Одеській області буде поєднання сухої та спекотної погоди. В регіоні оголошено пожежну небезпеку.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 21-23°С, вдень 30-32°С.
- Температура морської води 26-27°С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 35%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 18-23°С, вдень 29-34°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
Тривала спека з показниками вищими за 30 градусів залишиться в Україні до завершення літа. При цьому вже з початком осені очікується погіршення погодних умов. Деталі читайте в матеріалі.