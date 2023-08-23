Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 серпня

Жінці погано через спеку. Фото: google

Сьогодні, 23 серпня, в Одеській області буде поєднання сухої та спекотної погоди. В регіоні оголошено пожежну небезпеку.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 21-23°С, вдень 30-32°С.

Температура морської води 26-27°С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 35%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 18-23°С, вдень 29-34°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Тривала спека з показниками вищими за 30 градусів залишиться в Україні до завершення літа. При цьому вже з початком осені очікується погіршення погодних умов. Деталі читайте в матеріалі.