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Небезпечна спека: якою буде погода в Одесі сьогодні

23 серпня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 серпня
Жінці погано через спеку. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 23 серпня, в Одеській області буде поєднання сухої та спекотної погоди. В регіоні оголошено пожежну небезпеку. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 21-23°С, вдень 30-32°С.
  • Температура морської води 26-27°С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 35%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 18-23°С, вдень 29-34°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Тривала спека з показниками вищими за 30 градусів залишиться в Україні до завершення літа. При цьому вже з початком осені очікується погіршення погодних умов. Деталі читайте в матеріалі.

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