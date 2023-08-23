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Опасная жара: какой будет погода в Одессе сегодня

23 августа 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 августа.
Женщине плохо из-за жары. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 23 августа, в Одесской области будет соединение сухой и жаркой погоды. В регионе объявлена ​​пожарная опасность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 21-23°С, днем ​​30-32°С.
  • Температура морской воды 26-27°С.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность — 35%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 18-23°С, днем ​​29-34°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Длительная жара с показателями выше 30 градусов останется в Украине до завершения лета. При этом уже с началом осени ожидается ухудшение погодных условий. Детали читайте в материале.

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