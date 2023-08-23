Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 августа.

Женщине плохо из-за жары. Фото: google

Сегодня, 23 августа, в Одесской области будет соединение сухой и жаркой погоды. В регионе объявлена ​​пожарная опасность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 21-23°С, днем ​​30-32°С.

Температура морской воды 26-27°С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 35%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-23°С, днем ​​29-34°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Длительная жара с показателями выше 30 градусов останется в Украине до завершения лета. При этом уже с началом осени ожидается ухудшение погодных условий. Детали читайте в материале.