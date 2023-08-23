Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 августа.

Опасная жара: какой будет погода в Одессе сегодня
23 августа 2023 06:30
Женщине плохо из-за жары. Фото: google
Сегодня, 23 августа, в Одесской области будет соединение сухой и жаркой погоды. В регионе объявлена пожарная опасность.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 21-23°С, днем 30-32°С.
- Температура морской воды 26-27°С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 35%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 18-23°С, днем 29-34°С.
- На автодорогах области видимость добра.
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