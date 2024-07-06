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Небезпечна спека — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

6 липня 2024 05:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 6 липня
Люди гуляють в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У  суботу, 6 липня, в Одесі температура піде на спад — вдень синоптики хмари, однак без опадів. Температура морської води становитиме  +24 °C, що доволі комфортно для відпочинку на пляжі навіть під час несонячної погоди. Але через вітер та спеку, у регіоні оголосили високий рівень пожежної небезпеки, тож варто бути обережними на відкритому повітрі. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +18...+20 °C, вдень +29...+31 °C.
  • Температура морської води +23...+24 °C.
Прогноз погоди в Одесі на 6 липня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +15...+20°C, вдень +28...+33 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
прогноз погоди в Одеській області на 6 липня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні 6 липня

У суботу, 6 липня, Україну очікує прохолодна погода. Літня спека піде на спад. За даними синоптиків, сьогодні температурні показники будуть відносно меншими. Температура повітря протягом дня в більшості регіонів +26...+29 °С. 

У Харківській, Донецькій та Луганській областях стовпчики термометрів покажуть +30...+32 °С.

На півдні буде найспекотніше: там повітря прогріється до +35 °С. 

Небезпечна спека — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 3
Детальний прогноз погоди в Україні на 6 липня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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