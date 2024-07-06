Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 6 липня

Небезпечна спека — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
У суботу, 6 липня, в Одесі температура піде на спад — вдень синоптики хмари, однак без опадів. Температура морської води становитиме +24 °C, що доволі комфортно для відпочинку на пляжі навіть під час несонячної погоди. Але через вітер та спеку, у регіоні оголосили високий рівень пожежної небезпеки, тож варто бути обережними на відкритому повітрі.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +18...+20 °C, вдень +29...+31 °C.
- Температура морської води +23...+24 °C.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +15...+20°C, вдень +28...+33 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Прогноз погоди в Україні 6 липня
У суботу, 6 липня, Україну очікує прохолодна погода. Літня спека піде на спад. За даними синоптиків, сьогодні температурні показники будуть відносно меншими. Температура повітря протягом дня в більшості регіонів +26...+29 °С.
У Харківській, Донецькій та Луганській областях стовпчики термометрів покажуть +30...+32 °С.
На півдні буде найспекотніше: там повітря прогріється до +35 °С.
Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
Читайте Новини.LIVE!