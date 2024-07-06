Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 6 июля

Опасная жара — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня
В субботу, 6 июля, в Одессе температура пойдет на убыль — днем синоптики прогнозируют тучи, однако без осадков. Температура морской воды будет составлять +24 °C, что достаточно комфортно для отдыха на пляже даже во время несолнечной погоды. Но из-за ветра и жары в регионе объявили высокий уровень пожарной опасности, поэтому следует быть осторожными на открытом воздухе.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +18...+20 °C, днем +29...+31 °C.
- Температура морской воды +23...+24 °C.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +15...+20°C, днем +28...+33°C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Прогноз погоды в Украине 6 июля
В субботу, 6 июля, Украину ожидает прохладная погода. Летняя жара пойдет на убыль. По данным синоптиков, сегодня температурные показатели будут относительно меньше. Температура воздуха в течение дня в большинстве регионов +26…+29 °С.
В Харьковской, Донецкой и Луганской областях столбики термометров покажут +30...+32°С.
На юге будет самое жаркое: там воздух прогреется до +35 °С.
Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
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