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Опасная жара — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

6 июля 2024 05:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 6 июля
Люди гуляют по центру Одессы. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В субботу, 6 июля, в Одессе температура пойдет на убыль — днем синоптики прогнозируют тучи, однако без осадков. Температура морской воды будет составлять +24 °C, что достаточно комфортно для отдыха на пляже даже во время несолнечной погоды. Но из-за ветра и жары в регионе объявили высокий уровень пожарной опасности, поэтому следует быть осторожными на открытом воздухе.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +18...+20 °C, днем +29...+31 °C.
  • Температура морской воды +23...+24 °C.
Прогноз погоды в Одессе на 6 июля.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +15...+20°C, днем +28...+33°C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
прогноз погоды в Одесской области на 6 июля.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 6 июля

В субботу, 6 июля, Украину ожидает прохладная погода. Летняя жара пойдет на убыль. По данным синоптиков, сегодня температурные показатели будут относительно меньше. Температура воздуха в течение дня в большинстве регионов +26…+29 °С.

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях столбики термометров покажут +30...+32°С.

На юге будет самое жаркое: там воздух прогреется до +35 °С.

Опасная жара — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине на 6 июля. Фото: скриншот

Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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