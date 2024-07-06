Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 6 июля

Люди гуляют по центру Одессы. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 6 июля, в Одессе температура пойдет на убыль — днем синоптики прогнозируют тучи, однако без осадков. Температура морской воды будет составлять +24 °C, что достаточно комфортно для отдыха на пляже даже во время несолнечной погоды. Но из-за ветра и жары в регионе объявили высокий уровень пожарной опасности, поэтому следует быть осторожными на открытом воздухе.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью +18...+20 °C, днем +29...+31 °C.

Температура морской воды +23...+24 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью +15...+20°C, днем +28...+33°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 6 июля

В субботу, 6 июля, Украину ожидает прохладная погода. Летняя жара пойдет на убыль. По данным синоптиков, сегодня температурные показатели будут относительно меньше. Температура воздуха в течение дня в большинстве регионов +26…+29 °С.

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях столбики термометров покажут +30...+32°С.

На юге будет самое жаркое: там воздух прогреется до +35 °С.

Подробный прогноз погоды в Украине на 6 июля. Фото: скриншот

Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.