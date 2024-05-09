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Небезпечний вітер — синоптики попередили про погіршення погоди в Одесі

9 травня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області 9 травня
Дівчина у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 9 травня, буде прохолоднішою, подекуди синоптики передбачають пориви сильного вітру. Температура повітря становитиме до +18 °С вдень і +12 °С вночі. У зв'язку з погіршенням погодних умов на Одещині оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Температура вночі +10°С ...+12°С, вдень +16°С...+18°С.
  • Температура морської води +14°С ...+15°С.
Температура в Одесі 9 травня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів. 
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +7°С...+12°С, вдень +15°С...+20°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз по Одещині на 9 травня
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 9 травня

Погода в Україні сьогодні, 9 травня, буде сонячною та сухою. Це є наслідком західного антициклону Thomas, який якраз охопить й територію нашої країни. Температура повітря прогріється до +17 °C.  

Проте під ранок у переважній більшості областей можливі заморозки. Виняток — південна частина, Закарпаття та прикарпатські регіони. 

Зрештою, сьогодны температура повітря прогріється до +17 °C. На північному сході подекуди +9...+11 °C, у південній частині та в західних областях +15...+20 °C, на Закарпатті до +22 °C.

Прогноз погоди в Україні на 9 травня
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що небезпеку у зв'язку з поривами сильного вітру та можливими опадами оголосили в Одеській області на сьогодні, 9 травня. Вздовж узбережжя очікується шквальний вітер та грози, також в деяких районах існує загроза виникнення пожеж.

погода
Одеса
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синоптик
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