Погода в Одесі і області 9 травня

Дівчина у місті. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 9 травня, буде прохолоднішою, подекуди синоптики передбачають пориви сильного вітру. Температура повітря становитиме до +18 °С вдень і +12 °С вночі. У зв'язку з погіршенням погодних умов на Одещині оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Температура вночі +10°С ...+12°С, вдень +16°С...+18°С.

Температура морської води +14°С ...+15°С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +7°С...+12°С, вдень +15°С...+20°С.

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 9 травня

Погода в Україні сьогодні, 9 травня, буде сонячною та сухою. Це є наслідком західного антициклону Thomas, який якраз охопить й територію нашої країни. Температура повітря прогріється до +17 °C.

Проте під ранок у переважній більшості областей можливі заморозки. Виняток — південна частина, Закарпаття та прикарпатські регіони.

Зрештою, сьогодны температура повітря прогріється до +17 °C. На північному сході подекуди +9...+11 °C, у південній частині та в західних областях +15...+20 °C, на Закарпатті до +22 °C.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що небезпеку у зв'язку з поривами сильного вітру та можливими опадами оголосили в Одеській області на сьогодні, 9 травня. Вздовж узбережжя очікується шквальний вітер та грози, також в деяких районах існує загроза виникнення пожеж.