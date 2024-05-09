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Опасный ветер — синоптики предупредили об ухудшении погоды в Одессе

9 мая 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одесі і області 9 травня
Девушка в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 9 мая, будет прохладнее, в некоторых местах синоптики ожидают порывы сильного ветра. Температура воздуха будет составлять до +18 °С днем и +12 °С ночью. В связи с ухудшением погодных условий в Одесской области объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Температура ночью +10°С...+12°С, днем +16°С...+18°С.
  • Температура морской воды +14°С...+15°С.
Температура в Одессе 9 мая
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +7°С...+12°С, днем +15°С...+20°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз по Одесской области на 9 мая
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 9 мая

Погода в Украине сегодня, 9 мая, будет солнечной и сухой. Это следствие западного антициклона Thomas, который как раз охватит и территорию нашей страны. Температура воздуха прогреется до +17 °C.

Однако к утру в подавляющем большинстве областей возможны заморозки. Исключение – южная часть, Закарпатье и регионы Прикарпатья.

В конце концов, сегодня температура воздуха прогреется до +17 °C. На северо-востоке местами +9...+11 °C, в южной части и в западных областях +15...+20 °C, в Закарпатье до +22 °C.

Прогноз погоды в Украине на 9 мая.
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что опасность в связи с порывами сильного ветра и возможными осадками объявили в Одесской области сегодня, 9 мая. Вдоль побережья ожидается шквальный ветер и грозы, а также в некоторых районах существует угроза возникновения пожаров.

погода
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осадки

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