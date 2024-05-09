Погода в Одесі і області 9 травня

Опасный ветер — синоптики предупредили об ухудшении погоды в Одессе
Погода в Одессе сегодня, 9 мая, будет прохладнее, в некоторых местах синоптики ожидают порывы сильного ветра. Температура воздуха будет составлять до +18 °С днем и +12 °С ночью. В связи с ухудшением погодных условий в Одесской области объявили желтый уровень опасности.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Температура ночью +10°С...+12°С, днем +16°С...+18°С.
- Температура морской воды +14°С...+15°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +7°С...+12°С, днем +15°С...+20°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине 9 мая
Погода в Украине сегодня, 9 мая, будет солнечной и сухой. Это следствие западного антициклона Thomas, который как раз охватит и территорию нашей страны. Температура воздуха прогреется до +17 °C.
Однако к утру в подавляющем большинстве областей возможны заморозки. Исключение – южная часть, Закарпатье и регионы Прикарпатья.
В конце концов, сегодня температура воздуха прогреется до +17 °C. На северо-востоке местами +9...+11 °C, в южной части и в западных областях +15...+20 °C, в Закарпатье до +22 °C.
Ранее мы писали, что опасность в связи с порывами сильного ветра и возможными осадками объявили в Одесской области сегодня, 9 мая. Вдоль побережья ожидается шквальный ветер и грозы, а также в некоторых районах существует угроза возникновения пожаров.
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