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Небезпека для Одещини — кораблі РФ у Чорному морі

31 січня 2025 09:57
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Росія знову вивела свої військові кораблі на чергування у морі
Російський корабель у морі. Фото: Ілюстроване/Рос ЗМІ
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Росія продовжує створювати небезпеку у Чорному та Середземному морях. Кораблі окупантів знову виведені на чергування з крилатими ракетами "Калібр" напоготові.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

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Ракетоносії у морях

Ворог вивів два ракетоносії, один з яких споряджений чотирма крилатими ракетами на чергування у Чорне море. У Середземному наразі перебувають шість кораблів, на двох з яких 22 "Калібри". Проте в Азовському морі військові судна відсутні.

нформація про кількість кораблів на чергуванні у морях.
Інформація про кількість кораблів на чергуванні у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Рух Керченською протокою

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили чотири судна до Чорного моря, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор. Ще три кораблі йшли до Азовського.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічну атаку дронів на Росію та про обстріл Харкова 30 січня.

Одеса Чорне море Новини Одеси війна в Україні загроза кораблів
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