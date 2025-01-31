Росія знову вивела свої військові кораблі на чергування у морі

Російський корабель у морі. Фото: Ілюстроване/Рос ЗМІ

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Росія продовжує створювати небезпеку у Чорному та Середземному морях. Кораблі окупантів знову виведені на чергування з крилатими ракетами "Калібр" напоготові.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

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Ворог вивів два ракетоносії, один з яких споряджений чотирма крилатими ракетами на чергування у Чорне море. У Середземному наразі перебувають шість кораблів, на двох з яких 22 "Калібри". Проте в Азовському морі військові судна відсутні.

Інформація про кількість кораблів на чергуванні у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Рух Керченською протокою

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили чотири судна до Чорного моря, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор. Ще три кораблі йшли до Азовського.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічну атаку дронів на Росію та про обстріл Харкова 30 січня.