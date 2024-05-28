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Небезпека для Одещини — синоптики попередили про сильну грозу завтра

28 травня 2024 17:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Небезпека для Одещини — синоптики попередили про сильну грозу завтра
В Одесі оголошено штормове попередження на 29 травня. Ілюстртативне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Штормове попередження оголосили в Одесі на середу, 29 травня. У місті очікується гроза та шквальний вітер з поривами 15-17 м/с. Рівень небезпеки у регіоні — жовтий. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
 

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Одеситів закликають  не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Мінна небезпека

Зазначимо, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека перебування в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, в жодному разі їх не можна чіпати.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, що завтра українців очікує тепла погода переважно по всій території країни. Однак локальні грозові дощі пройдуть 29 травня також на заході, а до кінця доби дощі охоплять всю Україну.

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