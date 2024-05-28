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Опасность для Одесчины — синоптики предупредили о сильной грозе завтра

28 мая 2024 17:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Опасность для Одесчины — синоптики предупредили о сильной грозе завтра
В Одессе объявлено штормовое предупреждение на 29 мая. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Штормовое предупреждение объявили в Одессе на среду, 29 мая. В городе ожидается гроза и шквальный ветер с порывами 15-17 м/с. Уровень опасности в регионе – желтый.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Одесситов призывают не покидать транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Минная опасность

Отметим, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность пребывания в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, что завтра украинцев ожидает тёплая погода преимущественно по всей территории страны. Однако локальные грозовые дожди пройдут 29 мая на западе, а к концу суток дожди охватят всю Украину.

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