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Небезпека на Одещині — завтра очікуються гроза та шквальний вітер

21 липня 2024 18:16
Верзілова Єлизавета - редактор
На завтра в Одесі оголошено штормове попередження
Штормове море в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Синоптики попереджають про шторм в Одесі завтра, 22 липня. Очікується гроза та шквальний вітер зі швидкістю до 18 м/с.  У регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це у неділю, 21 липня, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Одеситів та гостей міста закликають не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач. Сильний вітер може спричинити падіння гілок та кабелів, тому пересування під деревами варто здійснювати з обережністю.

Мінна небезпека

У зв'язку зі штормом у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів, їх не можна чіпати.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, що завтра, 22 липня, в Одесі спека спаде — погода нарешті порадує хмарами та дощем. Температура повітря вдень становитиме до +29 °C, також синоптики прогнозують помірні опади по всій території регіону.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси дощ міна небезпека град штромове попередження

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