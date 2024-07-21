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Опасность в Одесской области — завтра ожидаются гроза и шквальный ветер

21 июля 2024 18:16
Верзилова Єлизавета - редактор
На завтра в Одессе объявлено штормовое предупреждение
Штормовое море в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Синоптики предупреждают о шторме в Одессе завтра, 22 июля. Возможны грозы и шквальный ветер со скоростью до 18 м/с. В регионе объявлен желтый уровень угрозы.

Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Одесситов и гостей города призывают не покидать транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Сильный ветер может привести к падению ветвей и кабелей, поэтому передвижение под деревьями следует осуществлять с осторожностью.

Минная опасность

В связи с штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов, их нельзя трогать.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, что завтра, 22 июля, в Одессе жара спадет — погода наконец-то порадует облаками и дождем. Температура воздуха днем будет составлять до +29 °C, также синоптики прогнозируют умеренные осадки по всей территории региона.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы дождь мина опасность град штормовое предупреждение

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