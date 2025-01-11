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Небезпека з Чорного моря — ракетоносій Росії на чергуванні

11 січня 2025 09:58
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Кораблі РФ у Чорному морі
Російські кораблі в морях на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Росія продовжує тримати напругу у Чорному морі, виводячи кораблі з крилатими ракетами "Калібр". Також станом на ранок суботи, 11 січня, ракетоносії зафіксовані й в Середземному морі, вони можуть завдати ударів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Інформація про кількість кораблів на чергуванні у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів на чергуванні

У Чорному морі перебуває один російський корабель, оснащений крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до чотирьох ракет. В Азовському морі ворожих кораблів не зафіксовано, однак у Середземному морі спостерігається значна активність: 7 кораблів, з яких 2 є носіями ракет "Калібр" із можливістю запуску до 22 ракет.

Рух морем не зупинився

Протягом доби росіяни здійснювали рух суден Керченською протокою: у напрямку Чорного моря зайшли 4 судна, проте жодне не продовжило шлях до протоки Босфор. Водночас до Азовського моря зайшли 2 судна, що прямували з Босфору.

Порушення міжнародної конвенції 

РФ продовжує ігнорувати міжнародні домовленості, зокрема Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден, наголошують у ВМС ЗСУ. Це створює серйозні ризики для цивільного судноплавства та безпеки на морі.

Нагадаємо, російські окупанти атакували село Приморське Запорізької області, влучивши дроном по автомобілю, в якому їхали пʼятеро людей. Також ми писали, що дружина загиблого захисника із 3 ОШБ, розповіла, як понад 9 місяців намагалася повернути тіло чоловіка.

Одеса Чорне море Новини Одеси калібри загроза кораблів ракетоносій

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