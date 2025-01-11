Корабли РФ в Черном море

Российские корабли в морях на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ

Россия продолжает держать напряжение в Черном море, выводя корабли с крылатыми ракетами "Калибр". Также по состоянию на утро субботы, 11 января, ракетоносители зафиксированы и в Средиземном море, они могут нанести удары.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Информация о количестве кораблей на дежурстве в морях. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей на дежурстве

В Черном море находится один российский корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до четырех ракет. В Азовском море вражеских кораблей не зафиксировано, однако в Средиземном море наблюдается значительная активность: 7 кораблей, из которых 2 являются носителями ракет "Калибр" с возможностью запуска до 22 ракет.

Движение по морю не остановилось

В течение суток россияне осуществляли движение судов по Керченскому проливу: в направлении Черного моря зашли 4 судна, однако ни одно не продолжило путь к проливу Босфор. В то же время в Азовское море зашли 2 судна, направлявшиеся из Босфора.

Нарушение международной конвенции

РФ продолжает игнорировать международные договоренности, в частности Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации судов, отмечают в ВМС ВСУ. Это создает серьезные риски для гражданского судоходства и безопасности на море.

Напомним, российские оккупанты атаковали село Приморское Запорожской области, попав дроном по автомобилю, в котором ехали пять человек. Также мы писали, что жена погибшего защитника из 3 ОШБ, рассказала, как более 9 месяцев пыталась вернуть тело мужа.