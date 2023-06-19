Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Небезпека з Чорного моря: ворог вивів на чергування підводний човен arrow

Небезпека з Чорного моря: ворог вивів на чергування підводний човен

19 червня 2023 10:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ворог вивів на чергування підводний човен
Підводний човен. Фото: Міністерство оборони РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Станом на ранок 19 червня окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 7 кораблів. Серед них є й підводний човен. 

Про це повідомляють в ОК "Південь".

Читайте також:

"Наразі  в морі продовжує бойове чергування 7 кораблів, серед яких той самий підводний човен. Імовірніше за все він найближчим часом буде заведений до пункту базування", — йдеться у повідомленні. 

Обстріл Одещини

Зазначимо, вночі ворог атакував Одещину крилатими ракетами морського базування, випущеними з акваторії Чорного моря, з підводного ракетоносія. Сили протиповітряної оборони відпрацювали відмінно. Всі 4 ракети знищено на підльоті до узбережжя.

Обстріл Миколаївщини

Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли та повітряні атаки правобережжя і протилежного Кінбурну узбережжя Дніпро-Бузького лиману, використовуючи крім артилерії ударні дрони та КАБи. Під вогнем опинився й Очаків. Обійшлося без людських втрат

Мінна небезпека

Наразі мінно-вибухова небезпека узбережжя та деокупованих територій залишається високою. 

"Не нехтуйте власною безпекою, пам’ятайте і про санітарно-епідеміологічну загрозу забрудненої річкової та морської води", — наголосили в ОК "Південь".

Нагадаємо, в Україні вночі, 19 червня, в декількох південних областях оголошено повітряну тривогу. Також на Одещині пролунав потужний вибух.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB