Ворог вивів на чергування підводний човен

Підводний човен. Фото: Міністерство оборони РФ

Станом на ранок 19 червня окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 7 кораблів. Серед них є й підводний човен.

Про це повідомляють в ОК "Південь".

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"Наразі в морі продовжує бойове чергування 7 кораблів, серед яких той самий підводний човен. Імовірніше за все він найближчим часом буде заведений до пункту базування", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Одещини

Зазначимо, вночі ворог атакував Одещину крилатими ракетами морського базування, випущеними з акваторії Чорного моря, з підводного ракетоносія. Сили протиповітряної оборони відпрацювали відмінно. Всі 4 ракети знищено на підльоті до узбережжя.

Обстріл Миколаївщини

Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли та повітряні атаки правобережжя і протилежного Кінбурну узбережжя Дніпро-Бузького лиману, використовуючи крім артилерії ударні дрони та КАБи. Під вогнем опинився й Очаків. Обійшлося без людських втрат

Мінна небезпека

Наразі мінно-вибухова небезпека узбережжя та деокупованих територій залишається високою.

"Не нехтуйте власною безпекою, пам’ятайте і про санітарно-епідеміологічну загрозу забрудненої річкової та морської води", — наголосили в ОК "Південь".

Нагадаємо, в Україні вночі, 19 червня, в декількох південних областях оголошено повітряну тривогу. Також на Одещині пролунав потужний вибух.