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Опасность с Черного моря: враг вывел на дежурство подлодку

19 июня 2023 10:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Враг вывел на дежурство подлодку
Подлодка. Фото: Министерство обороны РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По состоянию на утро 19 июня оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство 7 кораблей. Среди них есть и подлодка.

Об этом сообщают в ОК "Юг".

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"Сейчас в море продолжает боевое дежурство 7 кораблей, среди которых та самая подлодка. Вероятнее всего она в ближайшее время будет заведена в пункт базирования", — говорится в сообщении.

Обстрел Одесчины

Отметим, ночью враг атаковал Одесскую область крылатыми ракетами морского базирования, выпущенными из акватории Черного моря, с подводного ракетоносителя. Силы противовоздушной обороны отработали отлично. Все 4 ракеты уничтожены на подлете к побережью.

Обстрел Николаевской области

За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы и воздушные атаки правобережья и противоположного Кинбурну побережья Днепро-Бугского лимана, используя помимо артиллерии ударные дроны и КАБы. Под огнем оказался и Очаков. Обошлось без человеческих потерь.

Минная опасность

Минно-взрывная опасность побережья и деоккупированных территорий остается высокой.

"Не пренебрегайте собственной безопасностью, помните и о санитарно-эпидемиологической угрозе загрязненной речной и морской воды", — отметили в ОК "Юг".

Напомним, в Украине ночью, 19 июня, в нескольких южных областях объявлена воздушная тревога. Также в Одесской области произошел мощный взрыв.

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