Понад 700 000 українців уже користуються еППО для захисту неба

Шахеди в нічному небі. Фотоколаж: Новини.LIVE

В Україні понад 700 000 людей уже користуються додатком єППО, який розробили одесити. Таким чином, кожен абонент додатку допомагає захищати країну від ворожих ракет і дронів.

Про це повідомив співзасновник одеської волонтерської групи "Технарі" Геннадій Сульдін.

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Повідомлення Геннадія Сульдіна. фото: скріншот

Додаток єППО

За його словами, застосунок єППО набирає популярності серед українців, які активно долучаються до спільноти "єппошників" - людей, що допомагають виявляти та відстежувати ворожі об'єкти.

"Це означає, що кожен із єппошників став частиною великої спільноти - першого у світі колективного радара, що допомагає захищати Україну від російських "шахедів" і крилатих ракет",- зазначив Геннадій Сульдін.

Маршрут ворожої цілі в застосунку. Фото: скріншот

Він каже, що призначення застосунку - оперативне повідомлення сил протиповітряної оборони про проліт ворожих об'єктів. Це дає змогу захисникам своєчасно реагувати і збивати ракети та дрони. Усе, що потрібно користувачам, - це натискання червоної кнопки, що може врятувати життя.

"Кожне натискання на велику червону кнопку єППО може врятувати життя. Уклінно дякую усім, хто вже долучився до спільноти єппошників і допомагає рятувати життя та здоров'я українців",- додав Сульдін.

Оповіщення про ракету. Фото: скріншот

Застосунок "Флюгер"

Волонтерська група "Технарі" також розробила новий застосунок "Флюгер", який також є частиною системи єППО. Цей застосунок попереджає про повітряні загрози, зокрема, крилаті ракети та дрони. "Флюгер" дає змогу визначати напрямок і відстань до загрози завдяки системі концентричних кіл на карті.

"Програма спочатку розроблялася для військових, але згодом стала доступною для всіх користувачів",- розповів Геннадій Сульдін.

Зазначимо, що завантажити додатки єППО можна для iOS і Android, а сама система працює на всій території України, не вимагаючи реєстрації або авторизації.

Супровід крилатих ракет на карті єППО. Фото: скріншот

Нагадаємо, російські війська під ранок завдали комбінованого удару по Україні. Протиповітряна оборона збила 13 ракет і 40 дронів. Через атаку є пошкодження в Києві, Сумах та інших містах України.