Более 700 000 украинцев уже пользуются еППО для защиты неба

Шахеды в ночном небе. Фотоколлаж: Новини.LIVE

В Украине более 700 000 человек уже пользуются приложением єППО, которое разработали одесситы. Таким образом, каждый абонент приложения помогает защищать страну от вражеских ракет и дронов.

Об этом сообщил соучредитель одесской волонтерской группы "Технари" Геннадий Сульдин.

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Сообщение Геннадия Сульдина. фото: скриншот

Приложение єППО

По его словам, приложение єППО набирает популярность среди украинцев, которые активно приобщаются к сообществу "еппошников" — людей, которые помогают выявлять и отслеживать вражеские объекты.

"Это означает, что каждый из еппошников стал частью большого сообщества — первого в мире коллективного радара, который помогает защищать Украину от российских "шахедов" и крылатых ракет", — отметил Геннадий Сульдин.

Маршрут вражеской цели в приложении. Фото: скриншот

Он говорит, что назначение приложения — оперативное уведомление сил противовоздушной обороны о пролете вражеских объектов. Это позволяет защитникам своевременно реагировать и сбивать ракеты и дроны. Все, что нужно пользователям, — это нажатие красной кнопки, что может спасти жизнь.

"Каждое нажатие на большую красную кнопку єППО может спасти жизнь. Покорнейше благодарю всех, кто уже присоединился к сообществу еппошников и помогает спасать жизни и здоровье украинцев", — добавил Сульдин.

Оповещение о ракете. Фото: скриншот

Приложение "Флюгер"

Волонтерская группа "Технари" также разработала новое приложение "Флюгер", которое также является частью системы єППО. Это приложение предупреждает о воздушных угрозах, в частности, крылатых ракетах и дронах. "Флюгер" позволяет определять направление и расстояние до угрозы благодаря системе концентрических кругов на карте.

"Программа изначально разрабатывалась для военных, но впоследствии стала доступной для всех пользователей", — рассказал Геннадий Сульдин.

Отметим, что скачать приложения єППО можно для iOS и Android, а сама система работает по всей территории Украины, не требуя регистрации или авторизации.

Сопровождение крылатых ракет на карте еППО. Фото: скриншот

Напомним, российские войска под утро нанесли комбинированный удар по Украине. Противовоздушная оборона сбила 13 ракет и 40 дронов. Из-за атаки есть повреждения в Киеве, Сумах и других городах Украины.