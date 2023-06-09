Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 9 червня

Люди відпочивають біля кав'ярні. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 червня, синоптики передбачають хмарну, але комфортно теплу погоду в Одесі. Температура морської води вже досягла 21 градуса, втім купатись наразі заборонено.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-17°С, вдень 25-27°С.

Температура морської води 19-20°С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 62%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°С, вдень 24-29°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

9 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть опади та пориви вітру. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.