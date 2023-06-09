Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 9 червня

Небо окутають хмари: якою буде погода в Одесі сьогодні
9 червня 2023 06:30
Люди відпочивають біля кав'ярні. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 9 червня, синоптики передбачають хмарну, але комфортно теплу погоду в Одесі. Температура морської води вже досягла 21 градуса, втім купатись наразі заборонено.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 15-17°С, вдень 25-27°С.
- Температура морської води 19-20°С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 62%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 12-17°С, вдень 24-29°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
9 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть опади та пориви вітру. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.