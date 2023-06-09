Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 9 июня.

Небо окутают облака: какой будет погода в Одессе сегодня
9 июня 2023 06:30
Люди отдыхают возле кафе. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 9 июня, синоптики предполагают облачную, но комфортабельно теплую погоду в Одессе. Температура морской воды уже достигла 21 градуса, впрочем, купаться пока запрещено.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 15-17°С, днем 25-27°С.
- Температура морской воды 19–20°С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность — 62%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 12-17°С, днем 24-29°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
9 июня по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях осадки и порывы ветра. Подробный прогноз — читайте в материале.