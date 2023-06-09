Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 9 июня.

Люди отдыхают возле кафе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 9 июня, синоптики предполагают облачную, но комфортабельно теплую погоду в Одессе. Температура морской воды уже достигла 21 градуса, впрочем, купаться пока запрещено.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды 19–20°С.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность — 62%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем 24-29°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

9 июня по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях осадки и порывы ветра. Подробный прогноз — читайте в материале.