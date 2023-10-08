Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Негайно до укриття: в Одесі та області повітряна тривога arrow

Негайно до укриття: в Одесі та області повітряна тривога

8 жовтня 2023 12:04
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Негайно до укриття: в Одесі та області повітряна тривога
Російський літак під час атаки. Фото ілюстративне. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 8 жовтня, в Одесі та області звучить повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють, що є небезпека ракетного удару.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

Читайте також:
Повідомлення про ракетну небезпеку. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Загалом в місті працюють 353 захисні споруди всіх форм власності, з них 85 — у комунальній власності. За останні три місяці ми змогли збільшити місткість укриттів втричі, і зараз в них можуть сховатися 460 тисяч людей.

Що робити у разі повітряної тривоги

Якщо ви в цей час перебуваєте на вулиці:

  • Прямуйте до найближчого укриття на кшталт підземних переходів чи метро.
  • Якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей.
  • Якщо поблизу немає облаштованого укриття, але є лісосмуга, сховайтеся між дерев.
  • Не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення (держструктур, електростанції, заводи тощо).

Якщо ви перебуваєте в автомобілі:

  • Зупиніть авто так, щоб воно не заважало руху і швидко прямуйте до найближчого укриття. Якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на цокольному або першому поверсі.

Якщо під час тривоги ви вдома:

  • Закрийте вікна, вимкніть усі прилади та світло.
  • Швидко одягніться, візьміть тривожну валізу з необхідними речами.
  • Прямуйте до укриття, стежте за повідомленнями від місцевої влади та правоохоронців.

Якщо поруч немає укриття, дотримуйтеся правила "двох стін" або вийдіть у під`їзд. Інструкції щодо дій у випадку сигналу тривоги надані офіційними джерелами. 
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья та Галлахер залишать "Челсі": куди перейде українець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз