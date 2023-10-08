Негайно до укриття: в Одесі та області повітряна тривога

Російський літак під час атаки. Фото ілюстративне. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 8 жовтня, в Одесі та області звучить повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють, що є небезпека ракетного удару.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

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Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Загалом в місті працюють 353 захисні споруди всіх форм власності, з них 85 — у комунальній власності. За останні три місяці ми змогли збільшити місткість укриттів втричі, і зараз в них можуть сховатися 460 тисяч людей.

Що робити у разі повітряної тривоги

Якщо ви в цей час перебуваєте на вулиці:

Прямуйте до найближчого укриття на кшталт підземних переходів чи метро.

Якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей.

Якщо поблизу немає облаштованого укриття, але є лісосмуга, сховайтеся між дерев.

Не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення (держструктур, електростанції, заводи тощо).

Якщо ви перебуваєте в автомобілі:

Зупиніть авто так, щоб воно не заважало руху і швидко прямуйте до найближчого укриття. Якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на цокольному або першому поверсі.

Якщо під час тривоги ви вдома:

Закрийте вікна, вимкніть усі прилади та світло.

Швидко одягніться, візьміть тривожну валізу з необхідними речами.

Прямуйте до укриття, стежте за повідомленнями від місцевої влади та правоохоронців.

Якщо поруч немає укриття, дотримуйтеся правила "двох стін" або вийдіть у під`їзд. Інструкції щодо дій у випадку сигналу тривоги надані офіційними джерелами.

