Немедленно к укрытию: в Одессе и области воздушная тревога

Срочная новость.

8 октября в Одессе и области звучит воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают, что существует опасность ракетного удара.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Оповещение о ракетной опасности. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты . На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Всего в городе работают 353 защитных сооружения всех форм собственности, из них 85 — в коммунальной собственности. За последние три месяца мы смогли увеличить вместимость укрытий втрое, и сейчас в них могут укрыться 460 тысяч человек.