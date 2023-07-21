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Негода на Одещині: що прогнозують синоптики на сьогодні

21 липня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 липня
В Одесі оголосили пожежну небезпеку. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 21 липня, на Одещині продовжить вирувати негода. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища І рівня. Переважатиме висока та надзвичайна (ІV-V класу), місцями відсутня та незначна (І-ІІ класу) пожежна небезпека. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 19-21°C, вдень 28-30°C.
  • Температура морської води 20-21°C.
  • Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
  • Вологість — 78%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 16-21°C, вдень 28-33°C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

21 липня по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть короткочасні дощі, а на решті території опадів не передбачається. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі

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