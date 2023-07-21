Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 липня

Негода на Одещині: що прогнозують синоптики на сьогодні
21 липня 2023 06:30
В Одесі оголосили пожежну небезпеку. Фото: google
Сьогодні, 21 липня, на Одещині продовжить вирувати негода. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища І рівня. Переважатиме висока та надзвичайна (ІV-V класу), місцями відсутня та незначна (І-ІІ класу) пожежна небезпека.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 19-21°C, вдень 28-30°C.
- Температура морської води 20-21°C.
- Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
- Вологість — 78%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 16-21°C, вдень 28-33°C.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
21 липня по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть короткочасні дощі, а на решті території опадів не передбачається. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.