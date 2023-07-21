Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 липня

В Одесі оголосили пожежну небезпеку. Фото: google

Сьогодні, 21 липня, на Одещині продовжить вирувати негода. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища І рівня. Переважатиме висока та надзвичайна (ІV-V класу), місцями відсутня та незначна (І-ІІ класу) пожежна небезпека.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 19-21°C, вдень 28-30°C.

Температура морської води 20-21°C.

Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.

Вологість — 78%.

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Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21°C, вдень 28-33°C.

На автошляхах області видимість добра.

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