Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 20 июля.

Непогода в Одесской области: что прогнозируют синоптики на сегодня
21 июля 2023 06:30
В Одессе объявлена пожарная опасность. Фото: google
Сегодня, 21 июля, в Одесской области продолжит бурлить непогода. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях I уровня. Преобладает высокая и чрезвычайная (IV-V класса), местами отсутствует и незначительная (I-II класса) пожарная опасность.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
- Ночью 19-21°C, днем 28-30°C.
- Температура морской воды 20-21°C.
- Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
- Влажность — 78%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
- Ночью 16-21°C, днем 28-33°C.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
21 июля по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях кратковременные дожди, а на остальной территории осадков не предполагается. Подробный прогноз погоды читайте в материале.