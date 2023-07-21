Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 20 июля.

В Одессе объявлена пожарная опасность. Фото: google

Сегодня, 21 июля, в Одесской области продолжит бурлить непогода. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях I уровня. Преобладает высокая и чрезвычайная (IV-V класса), местами отсутствует и незначительная (I-II класса) пожарная опасность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью 19-21°C, днем ​​28-30°C.

Температура морской воды 20-21°C.

Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.

Влажность — 78%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью 16-21°C, днем ​​28-33°C.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

21 июля по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях кратковременные дожди, а на остальной территории осадков не предполагается. Подробный прогноз погоды читайте в материале.