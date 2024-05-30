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Негода на Одещині — синоптики попередили про погоду в регіоні на сьогодні

30 травня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні, 30 травня
Дівчина ховається від дощу під парасолею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Одесу сьогодні, 30 травня, знову накриє дощем та грозами. У місті синоптики прогнозують теплу погоду попри опади, вдень температура повітря сягне позначки у +20°C.  Пориви вітру в області сягатимуть до 12 м/с, тож треба бути обачними під час негоди.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі невеликий дощ, вдень помірний.
  • Температура вночі +15...+17 °C, вдень +18...+20 °C.
  • Температура морської води +18...+19 °C.
  • Вітер південно-східний, 2-6 м/с.
Погода в Одесі на 30 травня
Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі невеликий дощ. Вдень помірний дощ, місцями гроза.
  • Вітер південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +12...+17 °C, вдень +18...+23 °C.
  • На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.
Погода в Одеській області 30 травня
Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 30 травня

Погода в Україні у четвер, 30 травня, продовжить залишатиметься переважно теплою. Проте, окремі регіони країни накриє грозовий фронт. За словами синоптикині наталки Діденко, на заході, півночі, а також в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Черкаській областях пройдуть короткочасні дощі з грозами, а також очікуються шквальні пориви вітру.

На сході, більшості південних та у центральних регіонах також очікуються дощі. Температура повітря у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Волинській, Рівненській та у Закарпатській областях протягом дня +20...+23°С, на сході України, +26...+30°С. На решті території впродовж дня температура повітря становитиме +23...+27°С.

Погода в Україні 30 травня
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що цьогоріч у червні очікується аномально висока температура, яка буде вищою за середньокліматичну норму.

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Одеса
Одеська область
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