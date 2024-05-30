Погода в Одессе и области сегодня, 30 мая

Девушка прячется от дождя под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Одессу сегодня, 30 мая, снова накроет дождем и грозами. В городе синоптики прогнозируют теплую погоду, несмотря на осадки, днем температура воздуха достигнет отметки в +20°C. Порывы ветра в области будут достигать 12 м/с, поэтому нужно быть осмотрительными во время непогоды.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью небольшой дождь, днем умеренный.

Температура ночью +15...+17 °C, днем +18...+20 °C.

Температура морской воды +18...+19 °C.

Ветер юго-восточный, 2-6 м/с.

Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью небольшой дождь. Днем небольшой дождь, местами гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +12...+17 °C, днем +18...+23 °C.

На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 30 мая

Погода в Украине в четверг, 30 мая, продолжит оставаться преимущественно теплой. Однако отдельные регионы страны накроет грозовой фронт. По словам синоптикини наталки Диденко, на западе, севере, а также в Одесской, Николаевской, Винницкой и Черкасской областях пройдут кратковременные дожди с грозами, а также ожидаются порывы ветра.

На востоке, большинстве южных и центральных регионах также ожидаются дожди. Температура воздуха во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Волынской, Ровенской и Закарпатской областях в течение дня +20...+23°С, на востоке Украины, +26...+30°С. На остальной территории в течение дня температура воздуха будет составлять +23...+27°С.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в июне этого года ожидается аномально высокая температура, которая будет выше среднеклиматической нормы.