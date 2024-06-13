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Негода не відступає — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на четвер

13 червня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні: 13 червня
Чоловік ховається від дощу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі у четвер, 13 червня, буде мінливою і непередбачуваною. Протягом дня очікуються короткочасні дощі з можливими грозами. Проте, навіть під час опадів, температура повітря залишатиметься комфортною — до +28 °C. Тож не забудьте парасольки, але не відкладайте прогулянки — тепла атмосфера дозволить насолодитися днем, незважаючи на примхи погоди.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, в другій половині дня місцями значний. Гроза.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час грози місцями шквал, 15-17 м/с.
  • Температура вночі +17...+19 °C, вдень +22...+24 °C.
  • Температура морської води +19...+21 °C.
Погода в Одесі 13 червня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ. Гроза.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с,під час грози місцями шквал, 15-17 м/с.
  • Температура вночі +14...+29 °C, вдень +21...+26 °C.
  • На автошляхах області видимість до 2 км.
Погода в Одеській області 13 червня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 13 червня

 В Україні 13 червня очікується хмарна погода. Дощі можливі на Закарпатті, Прикарпатті та північному сході країни, вдень опади передбачаються у південно-західній частині країни, місцями можливі грози. 

Вітер буде північно-західний, у західних областях з переходом на південно-східний, 5-10 м/секунду.

Температура у південно-східній частині вночі становитиме +17°С...+ 22°С, а вдень — +27°С ...+32°. На решті території вночі очікується +11°С...16°С, вдень — +24°С...+29°С.

У західних, північних та Вінницькій областях +18°С...+23°С. У Карпатах температура вночі коливатиметься в межах +7°С...+12°С, вдень +12°С...+17°С.

Погода в Україна 13 червня
Детальний прогноз погоди в Україні на 13 червня. Фото: скриншот

 Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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