Погода в Одессе и области сегодня: 13 июня

Человек прячется от дождя. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе в четверг, 13 июня, будет изменчивой и непредсказуемой. В течение дня ожидаются кратковременные дожди. Однако даже во время осадков температура воздуха будет оставаться комфортной — до +28 °C. Поэтому не забудьте зонтики, но не откладывайте прогулки — теплая атмосфера позволит насладиться днем, несмотря на капризы погоды.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Кратковременный дождь, во второй половине дня местами значительный. Возможны грозы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе местами шквал, 15-17 м/с.

Температура ночью +17...+19 °C, днем +22...+24 °C.

Температура морской воды +19...+21 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Возможен дождь. Возможны грозы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы местами шквал, 15-17 м/с.

Температура ночью +14...+29 °C, днем +21...+26 °C.

На дорогах области видимость до 2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 13 июня

В Украине 13 июня ожидается облачная погода. Дожди возможны на Закарпатье, Прикарпатье и на северо-востоке страны, днем осадки ожидаются в юго-западной части страны, местами возможны грозы.

Ветер будет северо-западный, в западных областях с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в юго-восточной части ночью будет +17°С...+22°С, а днем — +27°С...+32°С. На остальной территории ночью ожидается +11°С...16°С, днем - +24°С...+29°С.



В западных, северных и Винницких областях +18...+23°С. В Карпатах температура ночью будет колебаться в пределах +7°С...+12°С, днем +12°С...+17°С.

Подробный прогноз погоды в Украине на 13 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.