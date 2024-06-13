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Ненастье не отступает — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на четверг

13 июня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня: 13 июня
Человек прячется от дождя. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе в четверг, 13 июня, будет изменчивой и непредсказуемой. В течение дня ожидаются кратковременные дожди. Однако даже во время осадков температура воздуха будет оставаться комфортной — до +28 °C. Поэтому не забудьте зонтики, но не откладывайте прогулки — теплая атмосфера позволит насладиться днем, несмотря на капризы погоды.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Кратковременный дождь, во второй половине дня местами значительный. Возможны грозы.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе местами шквал, 15-17 м/с.
  • Температура ночью +17...+19 °C, днем +22...+24 °C.
  • Температура морской воды +19...+21 °C.
Погода в Одессе 13 июня.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Возможен дождь. Возможны грозы.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы местами шквал, 15-17 м/с.
  • Температура ночью +14...+29 °C, днем +21...+26 °C.
  • На дорогах области видимость до 2 км.
Погода в Одесской области 13 июня.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 13 июня

В Украине 13 июня ожидается облачная погода. Дожди возможны на Закарпатье, Прикарпатье и на северо-востоке страны, днем осадки ожидаются в юго-западной части страны, местами возможны грозы.

Ветер будет северо-западный, в западных областях с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в юго-восточной части ночью будет +17°С...+22°С, а днем — +27°С...+32°С. На остальной территории ночью ожидается +11°С...16°С, днем - +24°С...+29°С.

В западных, северных и Винницких областях +18...+23°С. В Карпатах температура ночью будет колебаться в пределах +7°С...+12°С, днем +12°С...+17°С.

Погода в Украине 13 июня
Подробный прогноз погоды в Украине на 13 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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