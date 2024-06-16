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Негода не відступає — сьогодні синоптики знову прогнозують в Одесі дощ

16 червня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на 16 червня: чого очікувати
Жінки під парасолею гуляють містом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 16 червня, буде похмурою, протягом доби синоптики передають грозу. У зв'язку з цим в регіоні на сьогодні оголошено штормове попередження, вітер також може бути сильний — пориви до 14 м/с. Однак температура повітря прогріється до +25 °C, тож попри опади — буде тепло.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 16 червня

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, вдень гроза.
  • Температура вночі +17...+20 °C, вдень +23...+25 °C.
  • Температура морської води +19...+21 °C.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Прогноз погоди в Одесі на 16 червня
Детальний прогноз погоди в Одесі 16 червня. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 16 червня

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, вдень гроза.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °C, вдень +23...+28 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість під час дощу 1-2 км.
Прогноз погоди в Одеській області 16 червня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 16 червня

У неділю, 16 червня, погода в Україні буде переважно дощовою. Практично на всій території країни, крім Закарпаття, Львівської, Чернівецької, Волинської, Тернопільської, Вінницької та Івано-Франківської областей, небо буде затягнуте хмарами.

У Рівненській, Хмельницькій і Миколаївській областях прогнозують короткочасні дощі, тоді як в інших регіонах очікуються сильні дощі з грозами. Температура повітря в більшості областей буде в межах +24…+26 °С. Трохи прохолодніше буде лише у Сумській, Чернігівській, Харківській, Полтавській і Черкаській областях, де термометри покажуть +20…+22 °С.

Негода не відступає — сьогодні синоптики знову прогнозують в Одесі дощ - фото 3
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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