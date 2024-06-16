Прогноз погоды в Одессе на 16 июня: чего ожидать

Непогода не отступает — сегодня синоптики снова прогнозируют в Одессе дождь
Погода в Одессе сегодня, 16 июня, будет пасмурной, в течение суток синоптики передают грозу. В связи с этим в регионе на сегодняшний день объявлено штормовое предупреждение, ветер также может быть сильный — порывы до 14 м/с. Однако температура воздуха прогреется до +25 °C, поэтому, несмотря на осадки, будет тепло.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 16 июня
- Облачно с прояснениями.
- Днем кратковременный дождь.
- Температура ночью +17...+20 °C, днем +23...+25 °C.
- Температура морской воды +19...+21 °C.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Погода в Одесской области 16 июня
- Облачно с прояснениями.
- Днем кратковременный дождь.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +15...+20 °C, днем +23...+28 °C.
- На дорогах области ночью и утром местами видимость во время дождя 1-2 км.
Погода в Украине 16 июня
В воскресенье, 16 июня, погода в Украине будет преимущественно дождливая. Практически по всей территории страны, кроме Закарпатья, Львовской, Черновицкой, Волынской, Тернопольской, Винницкой и Ивано-Франковской областей, небо будет затянуто облаками.
В Ровенской, Хмельницкой и Николаевской областях прогнозируют кратковременные дожди, в то время как в других регионах ожидаются сильные дожди с грозами. Температура воздуха в большинстве областей будет в пределах +24…+26 °С. Немного прохладнее будет только в Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях, где термометры покажут +20…+22 °С.
Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
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