Прогноз погоды в Одессе на 16 июня: чего ожидать

Женщины под зонтиком гуляют по городу. Фото: Новости.

Погода в Одессе сегодня, 16 июня, будет пасмурной, в течение суток синоптики передают грозу. В связи с этим в регионе на сегодняшний день объявлено штормовое предупреждение, ветер также может быть сильный — порывы до 14 м/с. Однако температура воздуха прогреется до +25 °C, поэтому, несмотря на осадки, будет тепло.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 16 июня

Облачно с прояснениями.

Днем кратковременный дождь.

Температура ночью +17...+20 °C, днем +23...+25 °C.

Температура морской воды +19...+21 °C.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе 16 июня. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 16 июня

Облачно с прояснениями.

Днем кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +23...+28 °C.

На дорогах области ночью и утром местами видимость во время дождя 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 16 июня

В воскресенье, 16 июня, погода в Украине будет преимущественно дождливая. Практически по всей территории страны, кроме Закарпатья, Львовской, Черновицкой, Волынской, Тернопольской, Винницкой и Ивано-Франковской областей, небо будет затянуто облаками.

В Ровенской, Хмельницкой и Николаевской областях прогнозируют кратковременные дожди, в то время как в других регионах ожидаются сильные дожди с грозами. Температура воздуха в большинстве областей будет в пределах +24…+26 °С. Немного прохладнее будет только в Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях, где термометры покажут +20…+22 °С.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.