Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 24 травня

Люди біжать під дощем. Фото: google

Сьогодні, 24 травня в Одесі та області очікується короткочасний дощ та гроза. Синоптики прогнозують шквал вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, вдень гроза.

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.

Температура вночі 14-16°С, вдень 22-24°С.

Температура морської води 19-20°С.

Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.

Вологість — 70%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°С, вдень 23-28°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У середу, 24 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості регіонів України очікуються дощі із грозами. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.