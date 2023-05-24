Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 24 травня

Негода не вщухає: якою буде погода в Одесі сьогодні
24 травня 2023 06:30
Люди біжать під дощем. Фото: google
Сьогодні, 24 травня в Одесі та області очікується короткочасний дощ та гроза. Синоптики прогнозують шквал вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Короткочасний дощ, вдень гроза.
- Вітер північний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.
- Температура вночі 14-16°С, вдень 22-24°С.
- Температура морської води 19-20°С.
- Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
- Вологість — 70%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
- Температура вночі 11-16°С, вдень 23-28°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
У середу, 24 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості регіонів України очікуються дощі із грозами. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.