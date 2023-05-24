Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 24 мая.

Люди бегут под дождем. Фото: google

Сегодня, 24 мая, в Одессе и области ожидается кратковременный дождь и гроза. Синоптики прогнозируют шквал ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Днем кратковременный дождь.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С.

Температура морской воды 19–20°С.

Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.

Влажность — 70%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 23-28°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В среду, 24 мая, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве регионов Украины ожидается дождь с грозами. Подробный прогноз — читайте в материале.