Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 24 мая.

Непогода не утихает: какой будет погода в Одессе сегодня
24 мая 2023 06:30
Люди бегут под дождем. Фото: google
Сегодня, 24 мая, в Одессе и области ожидается кратковременный дождь и гроза. Синоптики прогнозируют шквал ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Днем кратковременный дождь.
- Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
- Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С.
- Температура морской воды 19–20°С.
- Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.
- Влажность — 70%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с.
- Температура ночью 11-16°С, днем 23-28°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
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