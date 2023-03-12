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Негода не вщухає: якою буде погода в Одеській області

12 березня 2023 07:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Прогноз погоди 12 березня в Одесі та області
Детальний прогноз погоди
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Негода продовжиться й сьогодні, 12 березня. В регіоні оголошено штормове попередження. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

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Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні буде хмарно с проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-18 м/с. Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

Прогноз погоди по Одеській області

В Одеській області сьогодні буде теж хмарно с проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-18 м/с. Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 7-12°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 2-4 км.

Погода в Україні

У неділю, 12 березня, в Україні опадів поменшає, тепла також стане менше, похолоднішає вдень до +3...+8 градусів. 

Нагадаємо, раніше у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.

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