Прогноз погоди 12 березня в Одесі та області

Детальний прогноз погоди

Негода продовжиться й сьогодні, 12 березня. В регіоні оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні буде хмарно с проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-18 м/с. Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

Прогноз погоди по Одеській області

В Одеській області сьогодні буде теж хмарно с проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-18 м/с. Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 7-12°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 2-4 км.

Погода в Україні

У неділю, 12 березня, в Україні опадів поменшає, тепла також стане менше, похолоднішає вдень до +3...+8 градусів.

Нагадаємо, раніше у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.