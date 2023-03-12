Прогноз погоди 12 березня в Одесі та області

Негода не вщухає: якою буде погода в Одеській області
Негода продовжиться й сьогодні, 12 березня. В регіоні оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
-
Без парасольки ніяк: синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні
-
Продажі вінілу в США вперше перевищили компакт-диски з 1987 року
-
Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України
-
Російські війська обстріляли Вугледар забороненими снарядами: перші подробиці
-
Бойові дії на східному кордоні України продовжуються: де найскладніша ситуація
-
Пригожин розповів, як складеться доля групи Вагнера після Бахмутської битви
-
Розбрат у кремлі: путін втратив контроль над інфопростором росії, — ISW
-
"Арсеналу" Зінченка за словами Артети знову допоможе Жезус
-
Як вступити до армії на небойову спеціальність: поради військового експерта
-
Малиновський розповів про свою форму, Санчеса та прагнення потрапити до ЛЧ
Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні буде хмарно с проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-18 м/с. Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 8-10°С тепла.
Прогноз погоди по Одеській області
В Одеській області сьогодні буде теж хмарно с проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-18 м/с. Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 7-12°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 2-4 км.
Погода в Україні
У неділю, 12 березня, в Україні опадів поменшає, тепла також стане менше, похолоднішає вдень до +3...+8 градусів.
Нагадаємо, раніше у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.