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Ненастье не утихает: какой будет погода в Одесской области

12 марта 2023 07:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Прогноз погоды 12 марта в Одессе и области.
Подробный прогноз погоды
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Непогода продлится и сегодня, 12 марта. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-18 м/с. Температура ночью 3-5°С тепла, днем 8-10°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В Одесской области сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0-5°С тепла, днем 7-12°С тепла. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км.

Погода в Украине

В воскресенье, 12 марта, в Украине осадков станет меньше, тепла также станет меньше, похолодает днем до +3...+8 градусов.

Напомним, ранее в Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.

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