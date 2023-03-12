Прогноз погоды 12 марта в Одессе и области.

Ненастье не утихает: какой будет погода в Одесской области
Непогода продлится и сегодня, 12 марта. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-18 м/с. Температура ночью 3-5°С тепла, днем 8-10°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
В Одесской области сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0-5°С тепла, днем 7-12°С тепла. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км.
Погода в Украине
В воскресенье, 12 марта, в Украине осадков станет меньше, тепла также станет меньше, похолодает днем до +3...+8 градусов.
Напомним, ранее в Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.