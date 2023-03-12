Прогноз погоды 12 марта в Одессе и области.

Подробный прогноз погоды

Непогода продлится и сегодня, 12 марта. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-18 м/с. Температура ночью 3-5°С тепла, днем 8-10°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В Одесской области сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0-5°С тепла, днем 7-12°С тепла. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км.

Погода в Украине

В воскресенье, 12 марта, в Украине осадков станет меньше, тепла также станет меньше, похолодает днем до +3...+8 градусов.

Напомним, ранее в Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.