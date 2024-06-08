Погода в Одесі і області сьогодні, 8 червня

В Одесі в області оголошено штормове попередження. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 8 червня, в Одесі буде спекотно, проте впродовж дня синоптики передбачають дощі та пориви сильного вітру. У зв'язку з погіршенням погодних умов, у регіоні оголосили штормове попередження — жовний рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, вдень місцями значний, град. Гроза.

Температура вночі +19...+21 °C, вдень +26...+28 °C.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура морської води +22...+23°C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, вдень місцями значний, град. Гроза.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура вночі +16...+21 °C, вдень +26...+31 °C.

На автошляхах області видимість хороша.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 8 червня

У суботу протягом дня по всій території України очікуються короткочасні грозові дощі, які пройдуть практично повсюди, крім східних областей.

Температура повітря вдень +27...+32 °С, на заході та півночі — +23...+28 °С. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12...+19 °С.

У Києві та області також пройдуть дощі з грозами. Температура повітря — +26 °С.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Погода в Україні в червні 2024 року

Нагадаємо, що Діденко також розповіла, якою буде погода в Україні на початку літа. За її словами, можливі грозові зливи або незначні дощі, також спостерігатиметься пожежна небезпека.

Додамо, що синоптики розповіли, чим здивує цьогорічний червень українців. За даними фахівців, перший місяць літа буде теплішим, ніж торік.