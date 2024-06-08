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Негода повертається — синоптики попередили одеситів про небезпечні погодні умови сьогодні

8 червня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні, 8 червня
В Одесі в області оголошено штормове попередження. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У суботу, 8 червня, в Одесі буде спекотно, проте впродовж дня синоптики передбачають дощі та пориви сильного вітру.  У зв'язку з погіршенням погодних умов, у регіоні оголосили штормове попередження — жовний рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, вдень місцями значний, град. Гроза.
  • Температура вночі +19...+21 °C, вдень +26...+28 °C.
  • Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
  • Температура морської води +22...+23°C.
Погода в Одесі 8 червня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, вдень місцями значний, град. Гроза.
  • Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
  • Температура вночі +16...+21 °C, вдень +26...+31 °C.
  • На автошляхах області видимість хороша.
Погода в Одеській області 8 червня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 8 червня

У суботу протягом дня по всій території України очікуються короткочасні грозові дощі, які пройдуть практично повсюди, крім східних областей. 

Температура повітря вдень +27...+32 °С, на заході та півночі — +23...+28 °С. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12...+19 °С.

У Києві та області також пройдуть дощі з грозами. Температура повітря — +26 °С.

Негода повертається — синоптики попередили одеситів про небезпечні погодні умови сьогодні - фото 3
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Погода в Україні в червні 2024 року

Нагадаємо, що Діденко також розповіла, якою буде погода в Україні на початку літа. За її словами, можливі грозові зливи або незначні дощі, також спостерігатиметься пожежна небезпека.

Додамо, що синоптики розповіли, чим здивує цьогорічний червень українців. За даними фахівців, перший місяць літа буде теплішим, ніж торік. 

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