Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ненастье возвращается — синоптики предупредили одесситов об опасных погодных условиях сегодня arrow

Ненастье возвращается — синоптики предупредили одесситов об опасных погодных условиях сегодня

8 июня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня, 8 июня.
В Одессе в области объявлено штормовое предупреждение. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В субботу, 8 июня, в Одессе будет жарко, однако в течение дня синоптики предполагают дожди и порывы сильного ветра. В связи с ухудшением погодных условий в регионе объявили штормовое предупреждение — уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем кратковременный дождь, днем местами сильный, град. Возможны грозы.
  • Температура ночью +19...+21 °C, днем +26...+28 °C.
  • Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с.
  • Температура морской воды +22...+23°C.
Погода в Одессе 8 июня.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем кратковременный дождь, днем местами сильный, град. Возможны грозы.
  • Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с.
  • Температура ночью +16...+21 °C, днем +26...+31 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Одесской области 8 июня.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 8 июня

В субботу в течение дня на всей территории Украины ожидаются кратковременные грозовые дожди, которые пройдут практически повсюду, кроме восточных областей.

Температура воздуха днем +27...+32°С, на западе и севере — +23...+28°С. Ночью столбики термометров покажут +12...+19°С.

В Киеве и области пройдут дожди с грозами. Температура воздуха – +26 °С.

Ненастье возвращается — синоптики предупредили одесситов об опасных погодных условиях сегодня - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Погода в Украине в июне 2024 года

Напомним, что Диденко также рассказала, какой будет погода в Украине в начале лета. По ее словам, возможны грозовые ливни или небольшие дожди, также будет наблюдаться пожарная опасность.

Добавим, что синоптики рассказали, чем удивит июнь этого года украинцев. По данным специалистов, первый месяц лета будет теплее, чем в прошлом.

погода
штормовое предупреждение
прогнозы
Одесса
дождь
осадки
Новости Одессы
жара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина