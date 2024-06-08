Погода в Одессе и области сегодня, 8 июня.

В Одессе в области объявлено штормовое предупреждение. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В субботу, 8 июня, в Одессе будет жарко, однако в течение дня синоптики предполагают дожди и порывы сильного ветра. В связи с ухудшением погодных условий в регионе объявили штормовое предупреждение — уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Днем кратковременный дождь, днем местами сильный, град. Возможны грозы.

Температура ночью +19...+21 °C, днем +26...+28 °C.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура морской воды +22...+23°C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Днем кратковременный дождь, днем местами сильный, град. Возможны грозы.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью +16...+21 °C, днем +26...+31 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 8 июня

В субботу в течение дня на всей территории Украины ожидаются кратковременные грозовые дожди, которые пройдут практически повсюду, кроме восточных областей.

Температура воздуха днем +27...+32°С, на западе и севере — +23...+28°С. Ночью столбики термометров покажут +12...+19°С.

В Киеве и области пройдут дожди с грозами. Температура воздуха – +26 °С.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Погода в Украине в июне 2024 года

Напомним, что Диденко также рассказала, какой будет погода в Украине в начале лета. По ее словам, возможны грозовые ливни или небольшие дожди, также будет наблюдаться пожарная опасность.

Добавим, что синоптики рассказали, чем удивит июнь этого года украинцев. По данным специалистов, первый месяц лета будет теплее, чем в прошлом.