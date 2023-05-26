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Негода в Одесі: падіння дерев та штормове попередження

26 травня 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Негода в Одесі: падіння дерев та штормове попередження
Вітер повалив дерево в Одесі. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Учора негода в Одесі спричинила падіння п'яти дерев. Станом на ранок, комунальники вже впоралися з усіма аварійними ситуаціями. Втім, сьогодні синоптики також прогнозують сильний вітер та шторм. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Синоптики сьогодні також попереджають про дощ. Тому, мешканці та гості міста Одеса повинні бути особливо уважними. В місті оголошено штормове попередження. Прогнозується гроза та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

Міська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути обережними та обмежити переміщення, зокрема літнім особам, дітям та вагітним жінкам. Рекомендується залишати транспортні засоби під деревами та електролініями. Пересуватися під деревами також потрібно з обережністю, оскільки сильний вітер може спричинити падіння гілок та кабелів.

Крім того, через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує велика ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибуття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситам та гостям регіону рекомендується утримуватися від перебування у пляжній зоні. У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

В разі потреби, мешканці та гості міста можуть звертатися за допомогою до наступних служб:

  • Цілодобова медична допомога: 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі: 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога": 15-01

Нагадаємо, синоптики оприлюднили погодні умови, які будуть в Україні у п'ятницю, 26 травня. Місцями очікуються короткочасні дощі, можливо навіть грози. Дослідники також проінформували, яка гідрологічна ситуація та пожежна небезпека буде в Україні. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.

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