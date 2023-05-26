Негода в Одесі: падіння дерев та штормове попередження
Учора негода в Одесі спричинила падіння п'яти дерев. Станом на ранок, комунальники вже впоралися з усіма аварійними ситуаціями. Втім, сьогодні синоптики також прогнозують сильний вітер та шторм.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Синоптики сьогодні також попереджають про дощ. Тому, мешканці та гості міста Одеса повинні бути особливо уважними. В місті оголошено штормове попередження. Прогнозується гроза та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.
Міська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути обережними та обмежити переміщення, зокрема літнім особам, дітям та вагітним жінкам. Рекомендується залишати транспортні засоби під деревами та електролініями. Пересуватися під деревами також потрібно з обережністю, оскільки сильний вітер може спричинити падіння гілок та кабелів.
Крім того, через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує велика ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибуття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситам та гостям регіону рекомендується утримуватися від перебування у пляжній зоні. У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.
В разі потреби, мешканці та гості міста можуть звертатися за допомогою до наступних служб:
- Цілодобова медична допомога: 103
- Патрульна служба МВС України в Одесі: 102
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога": 15-01
Нагадаємо, синоптики оприлюднили погодні умови, які будуть в Україні у п'ятницю, 26 травня. Місцями очікуються короткочасні дощі, можливо навіть грози. Дослідники також проінформували, яка гідрологічна ситуація та пожежна небезпека буде в Україні. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.