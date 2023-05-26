Непогода в Одессе: падение деревьев и штормовое предупреждение

Ветер свалил дерево в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Вчера непогода в Одессе повлекла за собой падение пяти деревьев. По состоянию на утро 26 мая коммунальщики уже справились со всеми аварийными ситуациями. Впрочем, сегодня синоптики прогнозируют сильный ветер и шторм.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Синоптики сегодня тоже предупреждают о дожде. Поэтому жители и гости города Одесса должны быть особенно внимательными. В городе объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируется гроза и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Городская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть осторожными и ограничить перемещение, в том числе пожилым, детям и беременным женщинам. Рекомендуется оставлять транспортные средства под деревьями и электролиниями. Передвигаться под деревьями также нужно с осторожностью, поскольку сильный ветер может привести к падению ветвей и кабелей.

Кроме того, из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует большая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибытие на берег, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситам и гостям региона рекомендуется воздерживаться от пляжной зоны. При обнаружении морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

В случае необходимости жители и гости города могут обращаться за помощью к следующим службам:

Круглосуточная медицинская помощь: 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе: 102

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь": 15-01

Напомним, синоптики обнародовали погодные условия, которые будут в Украине в пятницу, 26 мая. Местами ожидаются кратковременные дожди, возможно, даже грозы. Исследователи также проинформировали, какая гидрологическая ситуация и пожароопасность будет в Украине. Подробный прогноз — читайте в материале.