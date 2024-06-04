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Негода в Одесі та області — синоптики попередили про небезпечну погоду на сьогодні

4 червня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні, 4 червня
Діти ховаються від негоди. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 4 червня, буде похмурою та грозовою. Вдень та вночі можливі короткочасні дощі та грози, а на дорогах очікується туман. Та попри це, температура повітря вдень підійметься до +26 °C. Однак у регіоні через сильні пориви вітру та можливі опади оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень помірний дощ.
  • Температура вночі +18...+20 °C, вдень +24...26 °C.
  • Вітер ппівденно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура морської води +20...+21°C.
Погода в Одесі на 4 червня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +17...+22 °C, вдень +24...29 °C, місцями до +32 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Одеській області на 4 червня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 4 червня

У вівторок, 4 червня, очікується південно-західний вітер, у горах пориви можуть сягнути до 15 метрів за секунду. На заході, півночі, у Вінницькій та Черкаській областях пройдуть короткочасні дощі з грозами через присутність в Україні циклону "Радха".

На решті території — без істотних опадів. Температура повітря в більшості областей протягом дня +25...+29 °С  градусів, в західних регіонах — +22...+25 °С.

Погода в Україні 4 червня
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Погода в Україні в червні 2024 року

Нагадаємо, що Діденко також розповіла, якою буде погода в Україні на початку літа. За її словами, можливі грозові зливи або незначні дощі, також спостерігатиметься пожежна небезпека.

Додамо, що синоптики розповіли, чим здивує цьогорічний червень українців. За даними фахівців, перший місяць літа буде теплішим, ніж торік. 

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Новини Одеси
Одеська область
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