Погода в Одесі і області сьогодні, 4 червня

Діти ховаються від негоди. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 4 червня, буде похмурою та грозовою. Вдень та вночі можливі короткочасні дощі та грози, а на дорогах очікується туман. Та попри це, температура повітря вдень підійметься до +26 °C. Однак у регіоні через сильні пориви вітру та можливі опади оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



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Мінлива хмарність.

Вдень помірний дощ.

Температура вночі +18...+20 °C, вдень +24...26 °C.

Вітер ппівденно-західний, 9-14 м/с.

Температура морської води +20...+21°C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +17...+22 °C, вдень +24...29 °C, місцями до +32 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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Погода в Україні 4 червня

У вівторок, 4 червня, очікується південно-західний вітер, у горах пориви можуть сягнути до 15 метрів за секунду. На заході, півночі, у Вінницькій та Черкаській областях пройдуть короткочасні дощі з грозами через присутність в Україні циклону "Радха".



На решті території — без істотних опадів. Температура повітря в більшості областей протягом дня +25...+29 °С градусів, в західних регіонах — +22...+25 °С.

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Погода в Україні в червні 2024 року

Нагадаємо, що Діденко також розповіла, якою буде погода в Україні на початку літа. За її словами, можливі грозові зливи або незначні дощі, також спостерігатиметься пожежна небезпека.

Додамо, що синоптики розповіли, чим здивує цьогорічний червень українців. За даними фахівців, перший місяць літа буде теплішим, ніж торік.