Погода в Одессе и области сегодня, 4 июня.

Дети прячутся от непогоды. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 4 июня, будет пасмурной и грозовой. Днем и ночью возможны кратковременные дожди и грозы, а на дорогах ожидается туман. Тем не менее, температура воздуха днем поднимется до +26 °C. Однако в регионе из-за сильных порывов ветра и возможных осадков объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью днем.

Температура ночью +18...+20 °C, днем +24...26 °C.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура морской воды +20...+21°C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +17...+22 °C, днем +24...29 °C, местами до +32 °C.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 4 июня

Во вторник, 4 июня, ожидается юго-западный ветер, в горах порывы могут достигнуть 15 метров в секунду. На западе, севере, Винницкой и Черкасской областях пройдут кратковременные дожди с грозами из-за присутствия в Украине циклона "Радха".



На остальной территории — без существенных осадков. Температура воздуха в большинстве областей в течение дня +25...+29 °С, в западных регионах — +22...+25 °С.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Погода в Украине в июне 2024 года

Напомним, что Диденко также рассказала, какой будет погода в Украине в начале лета . По ее словам, возможны грозовые ливни или небольшие дожди, также будет наблюдаться пожарная опасность.

Добавим, что синоптики рассказали, чем удивит июнь этого года украинцев. По данным специалистов, первый месяц лета будет теплее, чем в прошлом.