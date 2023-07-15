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Негода відступає: чого очікувати одеситам сьогодні

15 липня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 15 липня
Хлопець біля фонтану. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 15 липня, на одеситів чекає сонячний день. Синоптики не прогнозують опадів, втім слід очікувати на сильний вітер. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С.
  • Температура морської води 20-21°С.
  • Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
  • Вологість — 65%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 15-20°С, вдень 27-32°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

На вихідних, а саме 15-16 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Сонечка очікувати варто, подекуди пройдуть грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі

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