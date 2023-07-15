Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 15 липня

Хлопець біля фонтану. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 липня, на одеситів чекає сонячний день. Синоптики не прогнозують опадів, втім слід очікувати на сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 65%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-20°С, вдень 27-32°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

На вихідних, а саме 15-16 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Сонечка очікувати варто, подекуди пройдуть грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.