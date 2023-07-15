Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 15 липня

Негода відступає: чого очікувати одеситам сьогодні
15 липня 2023 06:45
Хлопець біля фонтану. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 15 липня, на одеситів чекає сонячний день. Синоптики не прогнозують опадів, втім слід очікувати на сильний вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 65%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 15-20°С, вдень 27-32°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
На вихідних, а саме 15-16 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Сонечка очікувати варто, подекуди пройдуть грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.