Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 15 июля.

Непогода отступает: чего ожидать одесситам сегодня
15 июля 2023 06:45
Парень возле фонтана. Фото: Новости.
Сегодня, 15 июля, одесситов ждет солнечный день. Синоптики не прогнозируют осадков, впрочем, следует ожидать сильный ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 65%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 15-20°С, днем 27-32°С.
- На автодорогах области видимость добра.
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