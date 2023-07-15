Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 15 июля.

Парень возле фонтана. Фото: Новости.

Сегодня, 15 июля, одесситов ждет солнечный день. Синоптики не прогнозируют осадков, впрочем, следует ожидать сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем ​​27-29°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность — 65%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем ​​27-32°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В выходные, а именно 15-16 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Солнышка ожидать стоит, кое-где пройдут грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.