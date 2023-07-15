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Непогода отступает: чего ожидать одесситам сегодня

15 июля 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 15 июля.
Парень возле фонтана. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 15 июля, одесситов ждет солнечный день. Синоптики не прогнозируют осадков, впрочем, следует ожидать сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 18-20°С, днем ​​27-29°С.
  • Температура морской воды 20-21°С.
  • Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
  • Влажность — 65%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 15-20°С, днем ​​27-32°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В выходные, а именно 15-16 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Солнышка ожидать стоит, кое-где пройдут грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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