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Негода відступає: що прогнозують синоптики для Одеси на сьогодні

22 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 червня
Дівчина йде з парасолькою після дощу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 22 червня, на Одещині очікується покращення погодних умов. Синоптики прогнозують день без істотних опадів, а температура повітря має прогрітись до 28 градусів. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.   

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 18-20°С, вдень 26-28°С.
  • Температура морської води 22-23°С.
  • Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
  • Вологість — 79%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без істотних опадів.
  • Вдень місцями невеликий дощ, гроза.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 15-20°С, вдень 26-31°С.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Синоптики повідомляють, що 22 червня, по всій території України очікується спекотна погода. Майже у всіх регіонах без опадів, але деяким областям не пощастить. Детальний прогноз читайте в матеріалі.

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