Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 червня

Дівчина йде з парасолькою після дощу. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 червня, на Одещині очікується покращення погодних умов. Синоптики прогнозують день без істотних опадів, а температура повітря має прогрітись до 28 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 18-20°С, вдень 26-28°С.

Температура морської води 22-23°С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 79%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів.

Вдень місцями невеликий дощ, гроза.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-20°С, вдень 26-31°С.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Синоптики повідомляють, що 22 червня, по всій території України очікується спекотна погода. Майже у всіх регіонах без опадів, але деяким областям не пощастить. Детальний прогноз читайте в матеріалі.