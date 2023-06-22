Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 червня

Негода відступає: що прогнозують синоптики для Одеси на сьогодні
22 червня 2023 06:30
Дівчина йде з парасолькою після дощу. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 22 червня, на Одещині очікується покращення погодних умов. Синоптики прогнозують день без істотних опадів, а температура повітря має прогрітись до 28 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 18-20°С, вдень 26-28°С.
- Температура морської води 22-23°С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 79%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі без істотних опадів.
- Вдень місцями невеликий дощ, гроза.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 15-20°С, вдень 26-31°С.
Прогноз погоди в Україні
Синоптики повідомляють, що 22 червня, по всій території України очікується спекотна погода. Майже у всіх регіонах без опадів, але деяким областям не пощастить. Детальний прогноз читайте в матеріалі.