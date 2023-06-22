Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 июня.

Девушка идет с зонтиком после дождя. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 22 июня, в Одесской области ожидается улучшение погодных условий. Синоптики прогнозируют день без существенных осадков, а температура воздуха должна прогреться до 28 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 26-28°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность — 79%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков.

Днем местами небольшой дождь, гроза.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Синоптики сообщают, что 22 июня по всей территории Украины ожидается жаркая погода. Почти во всех регионах без осадков, но некоторым областям не повезет. Подробный прогноз читайте в материале.