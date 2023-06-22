Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 июня.

Непогода отступает: что прогнозируют синоптики для Одессы на сегодня
22 июня 2023 06:30
Девушка идет с зонтиком после дождя. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 22 июня, в Одесской области ожидается улучшение погодных условий. Синоптики прогнозируют день без существенных осадков, а температура воздуха должна прогреться до 28 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 18-20°С, днем 26-28°С.
- Температура морской воды 22-23°С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность — 79%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков.
- Днем местами небольшой дождь, гроза.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С.
Прогноз погоды в Украине
Синоптики сообщают, что 22 июня по всей территории Украины ожидается жаркая погода. Почти во всех регионах без осадков, но некоторым областям не повезет. Подробный прогноз читайте в материале.