Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 липня

Одесити прогулюються містом. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 30 липня, сонячне небо в Одесі може затягнути хмарами. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 3-6 м/с.

Температура вночі 22-24°С, вдень 26-27°С.

Температура морської води 19-20°С.

Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.

Вологість — 61%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер західний, 5-13 м/с.

Температура вночі 17-20°С, вдень 28-31°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Нагадаємо, що липень 2023 року, ймовірно, стане найспекотнішим місяцем за всю історію метеорологічних спостережень. Деякі експерти стверджують, що це за останні 120 тис. років.