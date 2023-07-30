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Негода відступила: якою буде погода сьогодні в Одесі

30 липня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 липня
Одесити прогулюються містом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 30 липня, сонячне небо в Одесі може затягнути хмарами. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, 3-6 м/с.
  • Температура вночі 22-24°С, вдень 26-27°С.
  • Температура морської води 19-20°С.
  • Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
  • Вологість — 61%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер західний, 5-13 м/с.
  • Температура вночі 17-20°С, вдень 28-31°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Нагадаємо, що липень 2023 року, ймовірно, стане найспекотнішим місяцем за всю історію метеорологічних спостережень. Деякі експерти стверджують, що це за останні 120 тис. років.

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