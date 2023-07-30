Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 липня

Негода відступила: якою буде погода сьогодні в Одесі
30 липня 2023 06:45
Одесити прогулюються містом. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 30 липня, сонячне небо в Одесі може затягнути хмарами. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, 3-6 м/с.
- Температура вночі 22-24°С, вдень 26-27°С.
- Температура морської води 19-20°С.
- Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
- Вологість — 61%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер західний, 5-13 м/с.
- Температура вночі 17-20°С, вдень 28-31°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, що липень 2023 року, ймовірно, стане найспекотнішим місяцем за всю історію метеорологічних спостережень. Деякі експерти стверджують, що це за останні 120 тис. років.